Un infarto puede ocurrir cuando una persona menos lo esperaba; sin embargo, hay momentos en los que uno preferiría que esto no pasara. El caso de una leyenda de WWE es prueba de ello, pues sufrió un ataque al corazón mientras tenía relaciones sexuales.

Se trata de Jerry 'The King' Lawler, miembro del Salón de la Fama de WWE. La leyenda de 68 años reveló, a través de su podcast, que sufrió un infarto cuando estaba con su novia, Lauryn McBride, de 29 años. El hecho ocurrió el último 21 de mayo.

Durante la emisión de su podcast, 'Dinner With The King', Jerry Lawler dio detalles del ataque cardíaco que sufrió. "Estábamos demostrándonos el amor que sentimos el uno por el otro de una manera determinada y en ese momento sufrí un infarto", confesó.



"Me levanté y le dije algo a Lauryn, pero no me entendió, volví a decirle algo y lo mismo. Luego ella me miró a los ojos y me mandó a que me viera en el espejo. Lo hice y vi que tenía una mitad de la cara paralizada, y la barbilla prácticamente se me cayó sobre el pecho. Estaba teniendo un infarto", comentó Lawler.

Jerry 'The King' Lawler se desempeñó como luchador y comentarista en WWE. (WWE) Jerry 'The King' Lawler se desempeñó como luchador y comentarista en WWE. (WWE) WWE

A pesar de que estuvo dos días sin poder articular una palabra tras el paro cardíaco que sufrió, Jerry Lawler logró recuperarse. Cabe señalar que la leyenda de la WWE realiza la labor de comentarista, pero también se mantiene como luchador semiretirado en el circuito independiente.