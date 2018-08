Para cualquier padre debe ser duro enterrar a un hijo, ya que lo usual es que suceda a la inversa. Esta misma sensación es la que siente Jerry 'The King' Lawler , leyenda de WWE , que sufrió la muerte de su primer heredero, Brian Christopher.

El desaparecido luchador alcanzó la fama en WWE entre 1999 y 2001 como Grandmaster Sexay. Y hace unos días se informó sobre su fallecimiento en un hospital de Memphis luego de que intentara suicidarse en una celda policial.

Tras la sensible noticia, Jerry 'The King' Lawler rompió su silencio en una radio local. "La familia está destrozada, yo lo estoy. Pero me siento contento de sostener su mano cuando su corazón dejó de latir", reveló la leyenda de la WWE.



Además, 'The King' agradeció las muestras de apoyo por el duro momento que atraviesa. "Estoy abrumado por todas las muestras de cariño recibidas y se los agradezco mucho. También sé que hay gente que ha criticado, pero sé que el karma se los devolverá", sentenció.

Cabe señalar que el hijo de 'The King' Lawler fue arrestado el pasado 7 de julio por conducir en estado de ebriedad y evadir a la policía. Tras ser capturado, fue encarcelado y el último domingo intentó suicidarse, pero fue llevado a un hospital cercano, donde al final terminó falleciendo.