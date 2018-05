John Cena decidió mandar un comunicado a la prensa y Nikki Bella prefirió confirmar la separación mediante sus redes sociales. A pesar de que al inicio fueron bastante privados al anunciar la separación, la WWE prefirió hacerlo completamente público.



Mediante sus redes sociales, la WWE promocionó la próxima temporada de Total Bellas, el reality que ambos luchadores protagonizan. En el video, hay una pequeña parte dedicada a la separación de la pareja.



Al parecer, esta se habría debido a la falta de interés de John Cena de ser padre. "Nunca te forzaría a no ser mamá", fueron las palabras que iniciaron la dura conversación con Nikki Bella.



"Entonces no creo que debamos seguir con esto", fue la última frase del 'Marine'. Ante este escenario, Nikki Bella no pudo ocultar las lágrimas.



La octava temporada del programa se estrena el 20 de mayo. Debido a la actual situación entre Nikki Bella y John Cena, puede que la WWE decida eliminar la presencia del segundo.