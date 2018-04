Por más que John Cena se haya ganado un lugar en Hollywood, no olvida que se inició en la WWE. Siempre será un luchador, pero ¿hay posibilidad de que cambie de compañía?



En una reciente entrevista para el podcast ID10T, de Chris Harwick, John Cena habló de su futuro como luchador. Y, como era de esperarse, se refirió a propuestas ajenas a la WWE.



"Ser parte de la WWE siempre fue mi objetivo. Amo la compañía para la que trabajo. Soy un hombre de corporación y sé que nunca lucharé en otro lugar que no sea WWE, porque amo la compañía para la que trabajo", señaló John Cena.



Esta decisión también se basa en el hecho de que la WWE le da bastantes oportunidades para seguir con su carrera como actor. Actualmente, John Cena solo tiene un contrato para apariciones esporádicas.



La última fue en el Greatest Royal Rumble, el pasado viernes. Sin embargo, no se tiene pactado una nueva pelea hasta en varios meses.