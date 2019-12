John Morrison ha vuelto a la WWE. Así lo ha hecho saber él y la misma empresa. Aún no se sabe cuándo entrará a la acción, pero cuando lo haga sí o sí sorprenderá a los fanáticos de la lucha libre, que hace tiempo lo quieren ver de vuelta en un cuadrilátero del Imperio McMahon.

Muchos seguidores se han preguntado con quién podría iniciar una rivalidad. Han surgido varios nombres, pero uno ha tomado mucha fuerza, sobre todo porque el mismo Morrison ha dado su visto bueno.

“No tengo mucho que decir, pero si yo pudiera elegir, me gustaría ver un combate entre Ricochet y John Morrison una vez más. No me importa cuánto tiempo tenga que esperar”, escribió el influencer Chris DJ DeJoseph en su cuenta de Twitter.

Ricochet vio la publicación y lo retuiteó agregando un comentario: “Yo, al igual que tú, también quiero ver ese enfrentamiento”.

Minutos después, Morrison también compartió lo publicado por el influencer y agregó: “Exactamente, por ese tipo de peleas he firmado con la WWE. Ha pasado un tiempo desde que el Templo de Lucha Underground cerró, pero espero que Ricochet todavía pueda seguirme el ritmo”.

De lograrse este combate, de todas maneras deleitará a todo el público.

►WWE TLC 2019: esta es, hasta el momento, la cartelera oficial del evento de las sillas, mesas y escaleras

►Alzaron su voz de protesta: Federaciones Deportivas Peruanas se pronunciaron en contra de que las sedes de Lima 2019 pasen al MINCETUR

►UFC 245: fecha, horarios y canales del último evento número del año desde Las Vegas

►Violaron la política de bienestar: Robert Roode y Eddie Colón han sido suspendidos 30 días por la WWE