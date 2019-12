Jon Moxley (o Dean Ambrose, como era conocido en WWE) se ha convertido en uno de los luchadores principales del circuito independiente y de la AEW. Recientemente, conversó con Chris Van Vliet y habló sobre su salida de la empresa de Vince McMahon.

“Había rumores de que me iba a ir; sin embargo, yo no dije nada, estuve callado por meses. Pero fueron meses muy incómodos. Nadie en el vestuario sabía nada. Me preguntaban si era una historia, si de verdad me iba a ir. Yo les decía: ‘No lo sé'. En realidad, no sabía exactamente a dónde me iría. Y vale aclarar que AEW aún no existía”, contó Moxley.

“Sabía que quería ir a Japón o a empresas independientes. Estaba analizando la escena. Pero rápidamente, AEW apareció. No estaba seguro si este proyecto iba a fracasar o iba a ser un ‘boom’, pero la oportunidad de ingresar era tan buena que dije: “Estoy dentro'. No lo pensé mucho, me lancé de cabeza”, agregó el exlunático.

Moxley, entonces, quiso jugar con la intriga de los fanáticos: “Quería que la gente se pregunte si iba a aparecer en Ring Of Honor, Impact, AEW, New Japan o si iba a quedarme en WWE. Quería que la gente no tuviese idea alguna. Y creo que funcionó, pues todo valió la pena cuando aparecí en Double Or Nothing”.

"Todo el mundo lo entendió. Sabían que ahora era Jon Moxley. Estaban coreando mi nombre. No ‘Shield’ ni nada relacionado a WWE. Fue como un reinicio”, concluyó

