A diferencia de otras empresa, la WWE tiene ciertas restricciones con sus superestrellas, una de ellas es sobre las apariciones que pueden tener en otro lado. Si un luchador quiere pelear en un evento ajeno, primero debe recibir autorización de la compañía.

Uno de los que aparece esporádicamente en eventos del circuito independiente, bajo el consentimiento de WWE, es Kassius Ohno. Y es que la superestrella de NXT ha desarrollado toda su carrera en empresas de este tipo.

Sin embargo, Kassius Ohno, esta vez, denunció que la empresa Primetime Championship Wrestling de Alabama usó su nombre e imagen sin ninguna autorización. Inclusive, lo programaron para una pelea sin que él sepa.

"¡Hey Alabama! Hay algún despistado que dice falsamente que me ha programado para un evento en agosto. La página de Facebook es Primetime Championship Wrestling. Me comuniqué para resolver esto y me dijeron que yo soy una cuenta falsa. ¡Tengan cuidado!" , publicó el luchador de WWE en Twitter.

Cabe señalar que Kassius Ohno regresó esta semana a NXT luego de su rivalidad con EC3 y Tommaso Ciampa. El exluchador independiente derrotó a Rick Ramirez.