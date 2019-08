Kurt Angle habla sin tapujos: "AEW puede tener éxito, pero deben darse cuenta de que siempre serán el número dos"

Kurt Angle puede estar retirado de los cuadriláteros, pero su opinión sigue siendo importante. Por eso, el último viernes decidió responder las preguntas que sus seguidores de Facebook le dejaban en su muro.

Cómo era de esperarse, le consultaron sobre AEW. " Tienen un gran elenco. Pueden tener éxito, pero deben darse cuenta de que siempre serán el número dos. WWE es muy grande y tiene muchos años detrás suyo como para que una empresa nueva llegue y les quite el puesto"; respondió.

"Recuerdo cuando TNA intentó competir contra WWE los lunes. Les dije a los directivos que nunca derrotaríamos a WWE, también que teníamos que darnos cuenta de que estábamos en segundo puesto y alegrarnos por eso. AEW tiene un duro camino por delante. ¿Pueden tener éxito? Sí. ¿Derrotarán a WWE en audiencia y en venta de entradas? No", agregó el también medallista olímpico.

Sus fanáticos también le preguntaron sobre el torneo King of the Ring. "El ganador probablemente irá en busca de un título mundial. No voy a decir quién tiene que ganar porque todos los luchadores del torneo lo necesitan. Si te fijas en los ganadores de las ediciones previas, muchos de ellos conquistaron WWE después de ganar el King Of the Ring", contestó.

