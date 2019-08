¡La lucha libre invade Perú! Todo lo que necesitas saber del WWE en Lima

Por quinta vez las superestrellas de Raw y SmackDown volverán al Perú. Lo harán este sábado 24 de agosto para retumbar el Jockey Club con once peleas de lujo, en tres de ellas los títulos estarán en juego: el de Estados Unidos, el intercontinental y el de la WWE.



Además, se llevará a cabo una lucha callejera. ¿Y quiénes la protagonizarán? Pues Roman Reigns y Samoa Joe, dos de los luchadores más importantes que tiene actualmente la WWE y que hasta hace unas semanas mantuvieron una rivalidad.

El show también nos hará regresar al pasado. ¿Cómo olvidar los grandes combates que tuvieron Rey Mysterio y Randy Orton? Imposible. La empresa lo sabe, así que dentro de la cartelera

está incluido una contienda entre ellos. Una vez más podremos ver el legendario '619' y el impredecible 'RKO'. No solo eso: Matt Hardy también estará presente. Será una noche memorable

¿Cómo llegan las superestrellas destacadas?

Kofi Kingston : ganó el título de la WWE en WrestleMania 35 al vencer a Daniel Bryan en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey; y ha defendido su cinturón cada vez que ha podido. Ni Samoa Joe ni Randy Orton han podido quitárselo.



Roman Reigns : volvió a la acción tras superar un cuadro de leucemia. Actualmente, está buscando a la persona que lo ha estado atacando cobardemente, uno de sus sospechoso fue Samoa Joe, pero el samoano lo ha negado.



Charlotte Flair : la 'Reina' llega a Lima luego de derrotar a Trish Stratus en SummerSlam. Recientemente, pactó una pelea con Bayley por el título femenina de SmackDown para Clash of Champions, pero antes deberá hacerle frente a Ember Moon en el Jockey Club del Perú.

Rey Mysterio: el enmascarado, muy querido en América del Sur, está pensando en renunciar a la lucha libre. Sin embargo, su hijo le ha pedido que no lo haga. En Lima, ante Randy Orton, podrá demostrar que todavía puede dar luchas increíbles.

Randy Orton: aunque en estos momentos se encuentra involucrado en una rivalidad con Kofi Kingston, deberá dejarla de lado y poner su atención en Rey Mysterio, un rival al que ya conoce y con quien ya ha tenido sorprendentes combates.

AJ Styles: se convirtió en el campeón de los Estados Unidos tras vencer a Ricochet, quien en la capital peruana hará de todo para recuperar su cinturón. La ventaja del 'fenomenal' es que tendrá a sus amigos Luke Gallows y Karl Anderson a su costado. Los tres forman The Original Club (The OC).

Cartelera de WWE Live en Lima 2019

1) The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose y Sonya Deville

2) Matt Hardy vs. Andrade

3) Big E vs. Sami Zayn

4) Charlotte Flair vs. Ember Moon

5) Kevin Owens vs. Drew McIntyre

6) Braun Strowman vs Elias

7) Rey Mysterio vs. Randy Orton

8) Shinsuke Nakamura vs. Ali por el título intercontinental

9) AJ Styles vs. Ricochet por el título de los Estados Unidos

10) Roman Reigns vs Samoa Joe en una pelea callejera

11) Kofi Kingston vs Daniel Bryan por el título de la WWE



Precios de WWE LIVE en Lima 2019



Los precios incluyen el 15% de descuento con tarjetas Interbank (hasta el 24 de agosto).



Ringside: S/750

Campo: S/450

Oriente Nivel 1: S/350

Occidente Nivel 1: S/350

Norte Nivel 1: S/350

Norte Nivel 2: S/250

Norte Nivel 3: S/150

Oriente Nivel 2: S/125

Occidente Nivel 2: S/125

Personas con Discapacidad: S/125

