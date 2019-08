WWE en Lima 2019: sigue las incidencias del esperado evento desde el Jockey Club de Perú

La WWE vendrá a Perú por quinta vez este sábado 24 de agosto para retumbar el Jockey Club con las principales estrellas de la empresa, como Rey Mysterio, Randy Orton y Kofi Kingston. Además, con una cartelera de once peleas de lujo.

Lugar: Jockey Club - Parcela H



05:00pm Apertura de Boletería Teleticket

06:00pm Apertura de Puertas

08:00pm Inicio del Evento

Acceso peatonal / vehicular: Puerta 4 (Av. El Derby)

Además, se llevará a cabo una lucha callejera. ¿Y quiénes la protagonizarán? Pues Roman Reigns y Samoa Joe, dos de los luchadores más importantes que tiene actualmente la WWE y que hasta hace unas semanas mantuvieron una rivalidad.



El show también nos hará regresar al pasado. ¿Cómo olvidar los grandes combates que tuvieron Rey Mysterio y Randy Orton? Imposible. La empresa lo sabe, así que dentro de la cartelera

está incluido una contienda entre ellos. Una vez más podremos ver el legendario '619' y el impredecible 'RKO'. No solo eso: Matt Hardy también estará presente. Será una noche memorable

La cartelera para el WWE en Lima: también incluye las luchas

•Título de WWE: Kofi Kingston vs. Daniel Bryan w/Rowan

•Campeonato de los Estados Unidos: Ricochet vs. AJ Styles

•Campeonato Intercontinental: Ali vs. Shinsuke Nakamura

•Street fight (pelea callejera): Roman Reigns vs. Samoa Joe

•Rey Mysterio vs. Randy Orton

•Braun Strowman vs. Elias

•Kevin Owens vs. Drew McIntyre

•Charlotte Flair vs. Ember Moon

•Big E vs. Sami Zayn

•Matt Hardy vs. Andrade

•The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose y Sonya Deville

