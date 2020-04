Los luchadores que fueron despedidos en la WWE no solo tiene que lidiar con que ya no tendrán trabajo. Ahora, deberán esperar un tiempo para que puedan volver a la acción, pues tienen que respetar la cláusula de no competencia que está en el contrato que firmaron con la empresa de lucha libre, según reportó el medio Fightful.

Las exsuperestrellas de Raw y de SmackDown deberán esperar 90 días (3 meses) para que puedan luchar en otra compañía. Es el caso de Drake Maverick, Curt Hawkins, Heath Slater, Eric Young, Rowan, Sarah Logan, EC3, Aiden English, Lio Rush, Primo, Epico, Mike Kanellis, Maria Kanellis, Zack Ryder, No Way José y Rusev. Todos ellos ya no forman parte del Imperio McMahon.

En cuanto a los expeleadores de NXT, ellos tendrán que esperar 30 días. Y según medios especializados, la WWE les pagaría el sueldo del próximo mes antes de terminar la relación laboral. Los afectados en la marca amarilla son Deonna Purrazzo, MJ Jenkins, Kassius Ohno y Aleksandar Jaksic.

Por el momento, son 21 los luchadores que han sido despedidos. Pero según Dave Meltzer, del Wrestling Observer, en las próximas horas la empresa seguirá haciendo recortes en el elenco de NXT.

