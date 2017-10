En todo el mundo se encuentran celebrando Halloween o la llamada Noche de Brujas, parte del festejo es escoger el atuendo indicado para las fiestas. Y las superestrella de la WWE no son ajenas a esta celebración.

A través de sus redes sociales, luchadores como Matt Hardy, Chris Jericho, Lana, Rusev, entre otros dieron dieron a conocer sus respectivos disfraces. Por ejemplo, Pete Dunne, campeón británico, no dudó en vestirse como el personaje de 'It'.



Asimismo, 'Y2J', junto con su banda, imitaron el maquillaje del mítico grupo de rock Kiss. Una de las más originales fue Sasha Banks, pues no tuvo mejor idea que disfrazarse de Cesaro y Sheamus. Conoce cómo se vistieron los demás en la siguiente galería.