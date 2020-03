Hace unos días, Matt Hardy deslizó la posibilidad de que si Triple H estuviera al mando de la WWE, él se hubiera quedado en la empresa. Esto causó que muchos fanáticos se preguntaran si se fue en malos términos con Vince McMahon, el actual ‘Jefe’ de la compañía. El mismo luchador ha contestado estas preguntas en su cuenta de Twitter.

Un usuario identificado como Shades Kelly le preguntó al mayor de los Hardy: “¿Todavía te agrada Vince McMahon? Entenderé si no quieres responder esta consulta”. Matt no tuvo ningún problema en contestarle a su seguidor.

“Sí (todavía me agrada). Tengo un gran respeto por Vince y siempre estaré agradecido por las oportunidades que me dio. Tuve que irme porque no compartíamos las mismas visiones para mi futuro. La decisión de irme se basó en los negocios y en asegurar mi propia felicidad en el futuro”, replicó Matt. De esta manera, dejó claro que no tiene ningún problema con el ‘Jefe’ de la WWE.

Ahora, el mayor de los Hardy se encuentra enfocado en la All Elite Wrestling (AEW). Y es que la semana pasada debutó con su personaje de ‘Broken’ y tendrá la tan anhelada libertad creativa que deseó en el Imperio McMahon.