Un momento determinante: Melina reveló cómo fue su inesperada salida de WWE

Melina Pérez debutó en SmackDown LIVE en 2005. Fue campeona femenina de la WWE en tres oportunidades y de las divas en dos. También formó parte del grupo MNM, integrando por Joey Mercury y Johnny Nitro. Su paso por la empresa culminó en el 2011, cuando la despidieron. Pero, ¿qué motivo su salida?

La exsuperestrella de WWE lo acaba de revelar en una entrevista con Lilian García para el podcast Chasing Glory. "Me dijeron (los ejecutivos) que los creativos no tenían nada para mí", cuenta la luchadora. Y prolonga: "Pero cuando me dejaron ir, me sentí aliviada".

"No tengo nada contra la WWE, pero en mi estancia me había lesionado dos veces. Nunca tuve tiempo libre y necesitaba aclarar mi mente. Necesitaba tomarme un descanso", dijo Melina.

La conductora del podcast también le preguntó sobre el hecho de no haber vuelto a la compañía de Vince McMahon. "No me arrepiento de la decisión que tomé. Me encuentro bien. Pero ahora estoy empezado a apreciar lo que hice durante mi estadía en WWE", sentenció.

Después de su partida, se metió al circuito independiente, incluso llegó a pelear en Lucha Underground en 2015. No ha tenido mucha actividad durante los últimos años. Pero en el 2018 regresó a los cuadriláteros, tras un año y medio de descanso, en la empresa A Matter of Pride Wrestling.

