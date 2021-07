John Cena se robó el ‘show’ por completo este domingo en Money in the Bank 2021, otorgándole un cierre espectacular al evento con su esperada reaparición en la WWE. Roman Reigns acababa de derrotar a Edge junto a Seth Rollins y quedó en un segundo plano.

El ‘Jefe Tribal’ se disponía a dirigirse al público tras ganar la lucha principal de la velada cuando de pronto sonó la música de John Cena, enloqueciendo a los presentes en el Dickies Arena de Fort Worth (Texas).

La superestrella no pisaba un ring de WWE después de su ultima aparición en WrestleMania 36, cuando participó en ‘una lucha extraña’ contra The Fiend Bray Wyatt. Lamentablemente por motivos de la pandemia, el público no pudo ver en vivo a su ídolo.

Con rápido paso, Cena se dirigió al ring y saludó al público ante un asombrado Roman Reigns, que no esperaba verlo de vuelta y menos en un claro desafío a su reinado como campeón Universal.

El único propósito de Jhon Cena sería provocar a Roman Reigns para enfrentarse en el próximo SummerSlam, programado para el 21 de agosto. Parece inminente que se dará una lucha entre dos de los íconos más populares de la lucha libre profesional en los últimos años. El título Universal estará en juego.