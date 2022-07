En esta edición de Money in the Bank, siete luchadores y siete luchadoras batallarán por dos maletines (el maletín de hombres y el maletín de mujeres) para retar en un plazo máximo de un año al campeón que ellos decidan (de cualquier marca) y en el momento que mejor se les acomode (no necesariamente tiene que ser en una lucha anticipada).

Por el lado de los varones, Seth Rollins, Sheamus, Sami Zayn, Omos, Drew McIntyre y Riddle son los luchadores confirmados para la pelea del sábado 2 de julio en Las Vegas. Solo falta conocer al último integrante que saldrá de SmackDown, programa del viernes. Mientras que la rama femenina sí tiene relevada a todas sus integrantes: Lacey Evans, Liv Morgan, Alexa Bliss, Raquel Rodríguez, Asuka, Shotzi y Becky Lynch, esta última candidata a llevarse la victoria.

Si bien la lucha del maletín nació en 2005, el evento en sí recién cumplirá 12 años. Conoce un poco más sobre la historia de dicho combate y cómo llegó a ser uno de los PPVs más esperado por los fanáticos (para muchos es el quinto más importante de la WWE).

Afiche oficial de la pelea del maletín de hombres. (WWE)

La mente detrás de la idea

El creador de este tipo de luchas es el legendario Chris Jericho. En 2005, ‘Y2J’ le propuso la idea a la WWE y decidieron celebraron por primera vez en WrestleMania 21 como un combate exclusivo de luchadores de RAW (ahora están las dos marcas). Al ser la mente maestra, Jericho se incluyó en la lucha y Eric Bischoff, gerente del show rojo, decidió que el resto de participantes fueran Christian, Chris Benoit, Edge, Shelton Benjamin y Kane.

Ellos fueron los pioneros de la lucha del maletín que se celebró en la ‘Vitrina de los Inmortales’ en 2005. El primer ganador fue Edge, quien descolgó el portafolio de lo más alto del ring y lo retuvo durante 280 días, defendiéndolo inclusivo ante Chris Benoit y Matt Hardy. Al siguiente año, el 8 de enero del 2006, la ‘Superestrella Categoría R’ canjeó su oportunidad titular en New Year’s Revolution.

Edge aprovechó que John Cena, campeón de la WWE en ese momento, había sobrevivido a la ‘Cámara de la Eliminación’ para canjear su maletín y coronarse como el nuevo monarca en el cierre del show, dejando en claro la importancia de dicho portafolio. Y es que los siguientes portadores buscaban hacer lo mismo: estar atento a alguna lucha del campeón, ver que estaba cansado y al final hacer efectiva su lucha de campeonato.

Si bien el combate de maletín no era parte de ningún evento en sí (la primera solo fue en WrestleMania 21), en 2006, Carlito propuso celebrarlo una vez más, pero combinando lo talentos de RAW y SmackDown. Además, recomendó que se hagan luchas clasificatorias para determinar a los participantes (formato que se sigue utilizando hasta el día de hoy).

Los participantes de la segunda edición fueron Rob Van Dam (venció a Trevor Murdoch para clasificar), Shelton Benjamin (venció a Chavo Guerrero), Ric Flair (venció a Carlito) para RAW. Los representantes de SmackDown fueron Finlay (venció a Bobby Lashley), Matt Hardy (venció a Road Warrior Animal) y Bobby Lashley (ganó una batalla royal),

De ellos, el ganador del segundo maletín fue ‘RVD’, meses después -y a diferencia de Edge- decidió anunciar que canjearía su oportunidad titular en el evento ‘One Night Stand’, donde a la postre se proclamaría campeón.

De una lucha a un evento

El combate de maletín en el banco se dio como tal hasta el 2010 en los distintos WrestleManias (el último ganador fue Jack Swagger). Ese año, la WWE anunció un nuevo evento llamado Money in the Bank, que reemplazaba a Night of Champions. Ya siendo un pay-per-view, cada marca contó con un combate en sí para RAW y SmackDown, respectivamente.

Los participantes de RAW para el primer Money in the Bank como evento fueron Randy Orton, The Miz, R-Truth, Chris Jericho, Evan Bourne, Ted DiBiase, John Morrison y Edge, Eso sí, R-Truth tuvo que salirse de la lucha luego de sufrir una lesión en un combate contra The Miz, por lo que su reemplazo fue Mark Henry. Mientras que los luchadores de SmackDown fueron Matt Hardy, Kane, Cody Rhodes, Christian, Kofi Kingston y The Big Show, Drew McIntyre y Dolph Ziggler.

The Miz fue el ganador de la lucha del maletín por RAW; mientras que Kane hizo lo propio para la marca SmackDown. Eso sí, el ‘Monstruo Rojo’ lo canjeó esa misma noche, arrebatándole el título de peso pesado de Rey Mysterio y siendo el luchador que menos tiempo había demorado en cobrar el portafolio.

En las siguientes ediciones, la cantidad de participantes fue variando entre seis a siete luchadores por marca. Pero en 2017 ocurrió un cambio importante: siendo la primera vez que las luchadoras tenían su combate propio del maletín. Shane McMahon, gerente de SmackDown de aquel momento, anunció que Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalya, Tamina y Carmella iban a ser las primeras en participar.

Carmella fue la primera ganadora del maletín femenino y recién al año siguiente hizo efectiva su oportunidad, en el SmackDown posterior a WrestleMania 34. Charlotte Flair, campeona de la marca, había sido atacada por Billie Kay y Peyton Royce, lo que fue aprovechada por la portadora para canjear el portafolio y convertirse en campeona.

En 2018, y luego de que el evento formara parte de RAW y SmackDown exclusivamente, se decidió unificar a los talentos y solo celebrar dos luchas, de hombres y mujeres. El maletín masculino otorgaba la oportunidad titular de cualquiera de los dos campeonatos: el de la WWE o el Universal; mientras que el femenino daba la posibilidad de retar a la monarca de RAW o SmackDown.

El mismo concepto fue llevado hasta la actualidad. Eso sí, este año, solo hay un campeón. Roman Reigns, unificó los títulos, por lo que el que gane el maletín deberá retar en cualquier momento al vigente monarca absoluto. Por el lado femenino, sí se mantiene la división de títulos entre marcas.

La lista de ganadores del maletín

Ganadores Año (s) Edge 2005 Rob Van Dam 2006 Mr. Kennedy 2007 CM Punk 2008 / 2009 Jack Swagger 2010 The Miz 2010 Kane 2010 Alberto del Río 2011 Daniel Bryan 2011 John Cena 2012 Dolph Ziggler 2012 Randy Orton 2013 Damien Sandow 2013 Seth Rollins 2014 Sheamus 2015 Dean Ambrose 2016 Baron Corbin 2017 Carmella 2017 Braun Strowman 2018 Alexa Bliss 2018 Brock Lesnar 2019 Bayley 2019 Otis 2020 Asuka 2020 Big E 2021 Nikki A.S.H. 2021





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR