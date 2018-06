Braun Strowman está cada vez más cerca de su objetivo de convertirse en campeón universal de la WWE . Este domingo, el 'Monstruo entre hombres' ganó el derecho de desafiar a Brock Lesnar, tras llevarse el maletín de Money in the Bank .

En una frenética lucha estelar Money in the Bank , Braun Strowman se impuso a otras siete grande superestrellas como Bobby Roode, Finn Bálor, Kevin Owens, Kofi Kingston, Rusev, Samoa Joe y The Miz.

Si bien la lucha de escaleras de Money in the Bank estuvo llena de emociones, el momento más impactante se dio cerca a la rampa de entrada: Braun Strowman lanzó a Kevin Owens desde lo alto de una escalera contra una mesa.

Luego de repartirle Running Powerslams a todos sus rivales, Braun Strowman subió por un lado de la escalera, mientras Finn Bálor escalaba por el otro. En ese momento, Kofi Kingston intentó derribar al 'Monstruo entre hombres', pero terminó en el piso.



Fue entonces cuando Braun Strowman empujó a Finn Bálor para escalar hasta lo alto de la escalera y descolgar el maletín de Money in the Bank . ¿Podrá ahora arrebatarle el título universal a Brock Lesnar?