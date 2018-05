Ganar el maletín de Money in The Bank es de por sí un gran logro, pero canjearlo con estilo es aún más difícil. Excepto para los luchadores en esta lista.



La WWE creó una nómina de los mejores momentos de un ganador del Money in The Bank . El evento, que data del 2005, ha sido el escenario de las mejores peleas de la compañía.



¿Cuál crees que es el mejor de la historia? Entra a nuestra galería y entérate qué luchador pudo hacer historia en la WWE .