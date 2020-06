MVP abandonó la WWE en 2010 para ingresar a la NJPW. Luego, pasó por el circuito independiente y finalmente regresó al Imperio McMahon en Royal Rumble 2020. Recientemente, el luchador ha conversado con Lilian Garcia, conductora del podcast Chasing Glory, y ha contado detalles de su salida y de su retornó a la empresa de Vince McMahon.

“Mi sueño era luchar en Japón. Cuando empecé en el mundo de la lucha libre, Norman Smiley me enseñó la puerta de entrada al puroresu. Él había peleado allí. Y después de ver varios vídeos, empecé a soñar con ir a Japón. Quería luchar en el Tokyo Dome. Quería luchar en New Japan Pro Wrestling", contó MVP.

"Me quedaba un año en la compañía y WWE quería que renovara por un lustro, pero yo no estaba interesado. Así que pedí la rescisión de mi contrato. Mi llama se estaba apagando, pero recibí una llamada de Japón. Necesitaba avivarla de nuevo”, agregó.

También reveló que Vince McMahon aceptó su pedido y le dijo que podía volver en un futuro. “Vince siempre me ha tratado bien. Me dio una oportunidad que nadie me habría dado. Me permitió cumplir un sueño. Él no tenía ninguna razón para rescindir mi contrato, podría haberse negado. Pero aceptó mi petición y dejó la puerta abierta para que regresara cuando yo quisiera. Tardé 10 años en volver”.

¿Y cuál es el motivo de su regreso? El mismo MVP respondió: “Mi hijo tiene cinco años y es un gran aficionado de la lucha libre. Él es la razón por la cual decidí retornar. Siendo sinceros, ya me estaba planteando la opción del retiro. Tengo 46 años y me estaba preparado para bajar el ritmo. Pero me ofrecieron un puesto como productor en WWE y acepté".

“Sin embargo, (los directivos) aún valoraban el personaje de MVP. Y me preguntaron: ‘¿Puedes hacer un segmento de ‘MVP Lounge’? ¿Puedes tener una pelea corta?’. De repente, pasaba más tiempo en pantallas que produciendo cosas. Luego, empezó la pandemia del coronavirus. Por suerte, aún me mantengo en televisión”, concluyó.