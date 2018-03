Shinsuke Nakamura desmostró este martes, en SmackDown Live, que no está dispuesto a soportar ningún tipo de injusticia dentro del ring. Ni siquiera cuando la víctima sea AJ Styles , campeón mundial de la WWE al que enfrentará el 8 de abril en WrestleMania 34.

En esta ocasión, Shinsuke Nakamura presenció el show azul de la WWE desde la mesa de comentarios, mientras AJ Styles sostenía un espectacular combate ante Rusev (con Aideen English) dentro del cuadrilátero.

Cuando AJ Styles estaba a punto de llevarse el triunfo sobre Rusev, Aideen English invadió el ring para atacar al campeón de la WWE. En ese momento, el 'Fenomenal' empezó a recibir una brutal paliza de ambos.

De pronto, Shinsuke Nakamura dejó la mesa de comentaristas para defender a AJ Styles. El japonés atacó a Aideen English, para luego conectar una brutal patada sobre Rusev, levantando a todo el público de la WWE.

"No necesité tu ayuda en Fastlane para vencer a cinco rivales y no la necesité hoy tampoco", le dijo AJ Styles a Shinsuke Nakamura. Al parecer, el campeón de la WWE no quiere formar ningún tipo de vínculo con quien será su rival en WrestleMania 34.