Nacieron al mismo tiempo, crecieron y tuvieron un sueño: llegar a WWE. Las gemelas Bellas lograron sus objetivos y después de un tiempo tomaron diferentes caminos. Brie se casó con Daniel Bryan y tuvo una hija; mientras que Nikki -luego de superar a John Cena- se comprometió con Artem Chigvintsev.

Sin embargo, el destino vuelve a juntarlas con una sorpresiva noticia. Y es que las gemelas Bellas anunciaron que ambas están embarazadas con menos de dos semanas de diferencia.

En una entrevista con la revista People, ambas revelaron la noticia. “Aunque me siento enferma, no puedo creer que voy a ser madre pronto. ¡Es increíble” Es algo que he soñado toda mi vida", confesó Nikki.

“Gemelas estando embarazadas al mismo tiempo. La gente pensará que esto es una broma. Las dos estamos sorprendidas. Las personas pensarán que lo planeamos, pero una no puede planear un embarazo”, dijo Brie.

Tras la noticia, WWE felicitó a ambas excampeonas, deseándoles lo mejor en sus respectivos embarazos. Al igual que la empresa, Charlotte Flair también felicitó a las gemelas.

