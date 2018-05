Paige tuvo que despedirse oficialmente del ring de la WWE en abril pasado. Una lesión en el cuello le impide volver a ser una luchadora, profesión a la que se dedica desde que tiene 14 años. Es por ello que tiene que canalizar su frustración y lo mostró mediante su cuenta de Instagram .



Con ayuda de una comba, Paige destrozó dos carros. La excampeona de la WWE rompió dos lunas y no dudó en compartirlo mediante Instagram .



"La mejor terapia del mundo. Gracias a mis amigas Nikki y Brie Bella", fue la descripción de los videos de Instagram . Las hermanas estuvieron presentes, pero no participaron de la misma actividad.



A pesar de no poder pelear, Paige sigue siendo parte esencial de la WWE . Actualmente, se desempeña como manager de SmackDown.