Hace unos días, la WWE informó que había suspendido a Primo Colon y a Bobby Roode por 30 días por haber violado la política de bienestar de la empresa. Los medios especializados y las redes sociales especularon con que la compañía había encontrado una sustancia prohibida en ambos luchadores. Primo acaba de desmentir esa versión.

Durante una entrevista con Primera Hora, el hermano del popular Carlito declaró: “Estaba en Puerto Rico cuando la WWE me llamó, pero no para usarme en algún evento, sino para que viaje a Estados Unidos y me someta a un control de drogas”.

“Como estaba en mi país, les dije para hacerme el test aquí en Puerto Rico y que ellos elijan el laboratorio de su preferencia. No iba a pagar un viaje solo para una prueba de drogas”, agregó.

Primo cuenta que desde ese momento no se comunicaron con él y que luego de dos meses recibió una carta. “Decía que me habían suspendido por, según ellos, haberme negado a pasar una prueba antidopaje. Y eso no es cierto", señaló el luchador.

“No quiero que digan que di positivo en un test de drogas porque eso es totalmente falso. Normalmente hacen los controles en los eventos. Alguien aparece y se lleva las muestras de orina de los luchadores, empleados, árbitros... No di positivo. Estaba en Puerto Rico. Tengo que aclarar eso porque mi reputación vale más que cualquier cheque”, concluyó.

