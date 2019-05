Está fuera de control: Ali y Andrade sufrieron el RKO de Randy Orton en SmackDown Live [VIDEO]

Ali y Andrade tuvieron la primera pelea de la noche en el SmackDown Live de Kentucky, pero no pudieron terminarla, pues Randy Orton interrumpió el combate y les aplicó su técnica favorita: el RKO.

Ali se estaba parando cuando la 'víbora' entró y lo atacó, luego se fue contra Andrade. Aunque ambos luchadores trataron de defenderse, no pudieron. Orton se quedó con Ali en medio del ring, pero fue más vivo, pues lo alzó y le hizo un RKO.

Andrade trató de sorprenderlo y desde la tercera cuerda quiso lanzarle sobre la 'Vibora', pero este, astuto, lo recibió también con un RKO. Así, demuestra que es uno de los candidatos a llevarse el maletín en Money in The Bank.

Ali, Andrade y Randy Orton representarán a SmackDown, al igual que Finn Bálor, en la lucha de escaleras de The Money in The Bank. Los cuatro buscarán quedarse con el maletín en una lucha en la que también estarán cuatro peleadores de Raw.

