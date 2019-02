Tuvo su revancha: Dean Ambrose venció a EC3 con un 'paquetito' en WWE RAW [VIDEO]

Después de que Seth Rollins y Paul Heyman se dijeran algunas palabras en WWE RAW, Dean Ambrose salió al cuadrilátero y se dirigió al arquitecto: "Solo mencionaré una cosa: destroza a la bestia". Luego, se bajó del ring para esperar a su rival EC3.

La semana pasada EC3 debutó en Monday Nighy RAW con una sorpresiva victoria sobre el lunático por cuenta de tres. En el show rojo de hoy, Dean quería la revancha, así que sostuvieron un encuentro

EC3 dominó al inicio de la pelea, pero Dean supo responder. En un momento lanzó a su oponente fuera del cuadrilátero para ganar tiempo. En un descuido del nuevo, el lunático aprovechó y lo sorprendió con un 'paquetito', ganando el combate por cuenta de tres.

El segmento estelar del RAW será protagonizado por Becky Lynch quien anunciara si se disculpa o no con Triple H y Stephanie McMahon. Si no lo hace, corre el riesgo de no aparecer en WrestleMania 35.