En la primera lucha del Monday Night Raw de esta semana, la campeona de Raw, Asuka, y Charlotte Flair se impusieron en el duelo por parejas. Ambas vencieron a The IIconics y a Bayley y Sasha Banks. Sin embargo, en lugar de celebrar, la ‘Reina’ atacó a la japonesa. ¿Y por qué ocurrió esto?

Charlotte estaba dominando la contienda y se subió a la tercera cuerda para aplicarle un ‘Shooting Star Press’ a Billie Kay de The IIconics. Sin embargo, Asuka tocó la pierna de Flair y obtuvo el revelo. Así que la ‘Emperatriz del mañana’ ingresó al cuadrilátero rápidamente y le hizo su candado a Kay, quien terminó rindiéndose.

De esta manera, Charlotte y Asuka se llevaron la victoria, pero la primera estaba amarga por lo que había hecho su compañera de equipo. La ‘Reina’ se había quedado con las ganas de ejecutar su técnica, por lo que decidió golpear a la nipona, a quien le lanzó un codazo en el pecho.

“Todavía no me has vencido", le dijo Charlotte a Asuka, antes del fin del segmento.

El Raw de esta semana se llevó a cabo en el Performance Center de Orlando con algunos luchadores de NXT como parte del público. La WWE no puede realizar eventos masivos debido a las medidas que ha tomado el Gobierno de Florida para evitar la expansión del nuevo coronavirus.