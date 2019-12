Lana la pasó muy mal en el último Monday Night Raw. La policía no solo arrestó a su novio Bobby Lashley, también la esposaron a ella luego de que le metiera una cachetada a una autoridad. Y minutos antes, había tenido que ver a su esposo Rusev, con quien no se lleva bien.

¿Cómo comenzó todo? Kevin Owens hizo un reto abierto, pero en ese instante salió Lana y dijo que Rusev no podía estar en el recinto, pues tiene orden de restricción. Segundos después, apareció su novio Bobby Lashley para enfrentar a KO.

La pelea la ganó Owens, pero fue por descalificación ya que The Authors of Pain se metieron al ring y empezaron a golpearlo. Bobby, entonces, empezó a decir que él no tenía nada que ver con ese ataque, ya que su única preocupación era Rusev, quien inmediatamente apareció.

El búlgaro subió al cuadrilátero y golpeó al ‘Superman Negro’ por la espalda. Se supone que la policía, que estaba abajo del ring, debía detenerlo, pero no lo hicieron y Rusev escapó.

A Lashley no le gustó la actitud de las autoridades, así que encaró a un policía y luego lo empujó con su hombro, por lo que fue arrestado. En su afán por defender a su novio, Lana le metió una cachetada al mismo policía y fue esposada. Así los dos se fueron directos a la comisaría.

La policía llevándose a Bobby Lashley y Lana. (Foto y video: FOX Sports 2)

