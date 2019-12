En la pelea estelar del Monday Night Raw de Iowa, AJ Styles trató de vengarse de Randy Orton. El ‘Fenomenal’ hizo todo lo que pudo, pero no tuvo éxito. La ‘Víbora’, apoyada por el público presente en el Well’s Fargo Arena, se llevó la victoria.

Fue un encuentro en que los espectadores pedían un RKO y este llegó al final del combate. Y es que Styles quiso aplicarle un codazo fenomenal a su rival; se subió, entonces, a la tercera cuerda y cuando saltó contra Orton, este lo recibió con su técnica favorita.

Cuenta de tres y victoria para Randy. Sin embargo, no pudo festejar, ya que Luke Gallows y Karl Anderson aparecieron y empezaron a atacarlo. En ese momento, The Viking Raiders (Erik e Ivar) se hicieron presentes para enfrentar a los miembros de The O.C. (ambas duplas están en una rivalidad).

La trifulca estaba pareja, pero AJ Styles ayudó a sus amigos y así se deshicieron de los vikingos. De hecho, Erick sufrió el ‘Magic killer’ de Anderosn y Gallows. Al final del programa, los tres integrantes de The O.C. quedaron de pie, pero fueron abucheados por el público.

Así termino el Raw de Iowa. (Foto y video: FOX Sports 2)

►¡Con puros golpes y un pisotón! Seth Rollins y AOP le dieron una paliza a Rey Mysterio en Raw [VIDEO]

►Eso fue cruel: Andrade le aplicó su ‘Martillo DDT’ a Humberto Carrillo sobre el piso desprotegido en Raw [VIDEO]

►¡Todo sea por el amor! Bobby Lashley le pidió matrimonio a Lana en Raw [VIDEO]

►¡Con un ‘Magic killer’! Karl Anderson y Luke Gallows vencieron a The Viking Raiders en Raw [VIDEO]