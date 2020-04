La WWE ya inició la ruta a su próximo evento Money in the Bank 2020, que se celebrará el domingo 10 de mayo. Se debería realizar en el Royal Farms Arena de Maryland; sin embargo, debido a la pandemia del nuevo coronavirus ya no se llevará a cabo en ese lugar. Por lo que es muy probable que el pay-per-view tenga lugar en el Performance Center de Orlando.

La situación es complicada, pero el Imperio McMahon -así como hizo con WrestleMania 36- quiere seguir adelante con su próximo evento. Por el momento ya comenzó con las combates clasificatorios a las dos luchas de escaleras de Money in The Bank (la femenina y la masculina). A la contienda de mujeres, han ingresado, hasta ahora, Asuka, Shayna Baszler y Nia Jax.

Y en el caso de los hombres el camino empieza la próxima semana en Raw. MVP se encargó de anunciar los primeros tres enfrentamientos de clasificación. Él mismo informó que se enfrentará a Apollo Crews; mientras que Aleister Black se medirá a Austin Theory. En tanto, Rey Mysterio chocará con Murphy.

Desde el 2018, los combates de escaleras de este evento son de ocho luchadores (tanto en hombres como en mujeres). Sin embargo, para este año solo serán de seis, como ocurría antes.

Las tres peleas anunciadas. (Foto: WWE)

