¡El nuevo monarca! Baron Corbin ganó el torneo King of the Ring 2019 [VIDEO]

Durante la pelea fue abucheado, pero a Baron Corbin eso no le importó. Tenía que cumplir el único objetivo que se había propuesto para este Monday Night Raw: ser el nuevo King of the Ring. Y lo hizo.



Chad Gable, su rival, lo dio todo. Incluso, estuvo a punto de llevarse la victoria con un ankle lock. Sin embargo, el lobo solitario fue más y lo venció tras aplicarle su end of days. Uno. Dos. Tres. Hay nuevo rey.

Así Baron Corbin ganó el torneo King of the Ring. (Foto y video: WWE/ FOX Sports 2)

¿Cuál fue el camino de Baron Corbin para ganar el torneo King of the Ring? Primero se impuso a The Miz. Luego, en cuartos de final, derrotó a Cedric Alexander. Y finalmente, en 'semis', venció a Ricochet y Samoa Joe en una triple amenaza. Chad Gable fue su último escollo.



El Monday Night Raw de esta semana se está llevando a cabo en el Thompson-Boling Arena de Knoxville, en Tennessee. Se celebra tras lo ocurrido en Clash of Champions cuando Seth Rollins fue atacado por el 'Demonio' Bray Wyatt al final del programa.

