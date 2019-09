¡A silletazos! Charlotte Flair y Becky Lynch le dieron una paliza a Bayley y Sasha Banks en Monday Night Raw [VIDEO]

Las amigas Sasha Banks y Bayley pudieron vencer a las campeonas en parejas de la WWE , Alexa Bliss y Nikki Cross, luego de que la 'Jefa' hiciera rendir a Cross con su llave 'estado de cuentas'.



Sin embargo, Sasha quiso seguir castigando a Nikki y agarró una silla para golpearla. En ese momento, apareció Becky Lynch con una silla y se agarraron a silletazos en medio del ring. Segundos después, Bayley subió al cuadrilátero, también con una silla.



Iba a ser dos contra uno hasta que sonó el tema de Charlotte Flair. La 'Reina' acabó con Bayley con un silletazo, y luego The Man, como se hace llamar Becky, hizo lo mismo con Banks. La guerra entre las integrantes de The Four Horsewomen está que quema.

Así fue la pelea de sillas. (Foto y video: WWE/ FOX Sports 2)

El Monday Night Raw de esta semana se está llevando a cabo en el Thompson-Boling Arena de Knoxville, en Tennessee. Se celebra tras lo ocurrido en Clash of Champions cuando Seth Rollins fue atacado por el 'Demonio' Bray Wyatt al final del programa.

