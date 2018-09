El WWE RAW de esta semana se realizará en el Pepsi Center de Denver en Colorado (7:00 pm/ FOX Sports 2). Y como la edición anterior estará bajo la dirección de Baron Corbin, quien buscará atacar a Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins.

Si la edición pasada Baron Corbin estuvo a punto de arrebatarle el título Universal a Roman Reigns, esta semana el 'Lobo Solitario' tratará de poner en aprietos a The Shield. Esto gracias a la alianza que tiene con Braun Strowman, Drew McIntyre y Dolph Ziggler.

Por otro lado, Bobby Lashley encarará a Elias, quien la semana pasada recibió la visita de Lio Rush. Asimismo, los campeones mundiales en pareja pondrán en disputa sus cetros ante el dúo de The Revival.

En la división femenina, Brie Bella se enfrentará a Ruby Riott. De esta forma, calentarán el llamativo encuentro de tres contra tres (Ronda Rousey, The Bellas ante The Riott Squad) ante que sostendrán en el Super Show Down del 6 de octubre en Australia.