El RAW de Ohio fue escenario de tres grandes combates, en donde pelearon los tres miembros de The Shield de manera individual: Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose. Sin embargo, la presente edición no fue del todo para el 'Escudo', pues Samoa Joe sometió al 'Lunático', consiguiendo así la victoria.

El primero que salió fue el 'Arquitecto', quien luchó contra Sheamus. A pesar de que el irlandés se enfocó en las rodillas de su rival, Rollins- con signos de mucho dolor- pudo sobrellevar una lesión en la pierna y terminó aplicándole un rodillazo en la cara.

Por su parte, Roman Reigns batalló contra Cesaro en un encuentro por el título Intercontinental. Ambos luchadores se lucieron con sus movimientos; sin embargo, la fuerza y resistencia del samoano terminó por inclinar la balanza, ya que con una 'lanza' se llevó la victoria y retuvo así su cetro.

El combate final lo protagonizaron Ambrose y Samoa Joe, pero fue interrumpido por la presencia de Jason Jordan, quien intentó ayudar al miembro de The Shield. Al final, el 'Lunático' entendió mal y se le fue contra el hijo del Olímpico. Cuando quiso volver al ring, se topó con el candado 'Coquina Clutch'.

LA PREVIA:



Una nueva edición del Monday Night RAW de la WWE se llevará a cabo este lunes (8:00 pm, hora peruana, vía FOX Sports 2) en el Quicken Loans Arena de Cleveland, el cual tendrá como grandes protagonistas a los miembros del equipo The Shield: Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns.



En esta ocasión, The Shield buscará cobrar venganza de Samoa Joe, quien en la última edición de Raw les impidió convertirse en los nuevos campeones de parejas, tras interferir en la lucha que sostenían ante The Bar, provocando que Cesaro y Sheamus retuvieran los cinturones.



Sin embargo, The Shield no luchará en equipos esta vez. Pues según adelantaron en la previa, serán tres combates individuales: Seth Rollins se medirá ante Sheamus, Dean Ambrose ante Samoa Joe y Roman Reigns contra Cesaro.

Por otro lado, Braun Strowman tendría un nuevo enfrentamiento ante Kane. Y todos esperar con ansias ver en acción a Matt Hardy en su versión 'Woken', con la cual amenazó al temible Bray Wyatt la semana pasada.

Mientras que en la división femenina continuará la posible rivalidad entre Paige y Asuka. Pues desde que regresó junto a Mandy Rose y Sonya Deville para atacar a todas las luchadoras de RAW, la británica no se ha atrevido a meterse con la japonesa.