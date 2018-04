Los fanáticos de la WWE se volvieron locos cuando Rey Mysterio apareció de sorpresa en enero pasado. Desde entonces, han pedido que el luchador regrese a la compañía, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo. Sin embargo, esto podría cambiar en el Greatest Royal Rumble.



Según el portal PWInsider, Rey Mysterio está en negociaciones con la WWE para volver el próximo 27 de abril, en Arabia Saudita. Pero, al igual que en el Royal Rumble, sería solo para una pelea.



Su regreso se aplazó debido a una lesión en el bíceps. El plan era que Rey Mysterio sea parte de WrestleMania 34, pero para entonces aún no estaba curado.



Rey Mysterio no tiene interés en volver a ser un luchador exclusivo de la WWE. Por ahora, tiene compromisos en una empresa independiente en los Estados Unidos y en Japón.



En el Greatest Royal Rumble, Triple H y John Cena volverán a enfrentarse. Además, Brock Lesnar defenderá nuevamente el título de la WWE ante Roman Reigns.