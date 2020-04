Aunque la transmisión de WrestleMania 36 se realizó con éxito el último fin de semana, varias figuras de WWE estuvieron ausentes por medidas de prevención contra el coronavirus. Una de las grandes bajas fue Rey Mysterio, quien no estuvo en la cartelera por causas desconocidas.

Si bien se especuló que su baja fue originada tras tener síntomas de coronavirus, Rey Mysterio se encargó de relevar la razón de su ausencia en una reciente entrevista con FOX Sports México.

“No pude viajar a Orlando para WrestleMania. Se suponía que debía hacer algo, pero el sábado por la mañana estaba resfriado. No tuve síntomas de coronavirus. No me dolía la cabeza. Mi garganta estaba bien, mi temperatura era perfecta. Lo único que pasaba es que estaba mostrando signos de un resfriado. Llegué a casa de Orlando a principios de esa semana. Tenía calor. Llegué a mi casa en San Diego, llovía y hacía un poco más frío de lo habitual, por lo que el cambio climático me afectó", declaró Mysterio.

"Fue una decisión de los médicos de la WWE que me quedara en casa para no provocar problemas y que mi salud se mantuviera intacta. La mejor decisión fue que volviera a casa”, agregó el enmascarado.

Cabe señalar que WWE tomó todas las precauciones para evitar que ninguna superestrella enferma estuviera en sus shows y en especial en las grabaciones de WrestleMania 36. Por eso, The Miz y Dana Brooke tampoco formaron parte del evento.

