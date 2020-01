Un enorme halago recibió Andrade por parte de Ric Flair. Y es que ‘The Nature Boy’ señaló que el mexicano es uno de los cinco mejores luchadores que actualmente tiene la WWE. Sin duda, el de Durango ha comenzado el 2020 de la mejor manera.

“Después de ver el último programa de RAW, en mi opinión, Andrade se ha convertido en un luchador de clase élite. Se encuentra entre los cinco mejores de la empresa. Los otros 4 saben quiénes son porque yo se los he dicho”, tuiteó Flair.

Andrade culminó el año siendo campeón de los Estados Unidos, tras derrotar el pasado 26 de noviembre a Rey Mysterio en el show rojo que se celebró en el Madison Square Garden. El enmascarado intentó recuperar el cinturón en el primer Raw del año, pero no tuvo éxito.

El buen momento del mexicano ha hecho que The New York Post lo entrevisté y allí Andrade señaló: “Mysterio ha sido la cara de los latinos y en el pasado lo fue Eddie Guerrero. Ahora es mi momento. Teniendo el título en mis manos me siento más fuerte y estoy trabajando duro para mantener mi legado”.

Cabe mencionar que Ric Flair es el suegro de Andrade, pues el luchador está saliendo con Charlotte Flair.

