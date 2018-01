La WWE quiere seguir siendo la mejor empresa de lucha libre; por ello, en su afán de tener en sus filas a los mejores luchadores de la actualidad, contrató a Ricochet , estrella del circuito independiente que es conocido por su habilidad aérea, para NXT.

Desde el año pasado, se venía especulando sobre una posible contratación de Ricochet, ya que, en ese momento, el acrobático luchador no había renovado con Lucha Underground. Justamente, en esa empresa se dio a conocer bajo el nombre de Prince Puma.

Ricochet, de 29 años, inició su carrera en hace 14 años en Pro Wrestling Guerilla. Además, fue el segundo estadounidense en la historia en ganar el torneo Best of the Super Juniors en New Japan Pro Wrestling, el primero fue Eddie Guerrero.

Entre sus principales movimientos, destacan el 'Moounsault doble' y el 'Sentón 630°'. Por otro lado, Ricochet tiene como sus principales referentes a Rey Mysterio, The Rock y Stone Cold, a quien vio luchar en WrestleMania XV.

Cabe señalar que Ricochet no fue el único fichaje de la WWE, pues también contrató a Candice LeRae, conocida luchadora independiente, y a los excampeones de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, War Machine.