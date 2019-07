¿Habrán bailado? Rikishi, John Cena y D-Von Dudley fueron los primeros en aparecer en el 'Raw Reunion' [VIDEO]

El 'Raw Reunion' comenzó con fuerza. El primero en aparecer y sorprender al público de Florida fue John Cena quien se paró en medio del ring y aseguró que la WWE siempre será su casa a pesar de que pase mucho tiempo fuera.

Luego, aparecieron The Usos e invitaron a Cena a rapear con ellos, pero esto no quiso, así que la dupla lo retó. De pronto, Rikishi se hizo presente e invitó al 'marine' a bailar. Cuando los cuatro estaban a punto de hacerlo, sonó el tema de The Revival.

Y detrás de Dash Wilder y Scott Dawson, salió D-Von Dudley. De esta manera, se hizo oficial una pelea de The Usos y Rishiki contra The Revival y D-Von. Al final del combate ganaron los samoanos tras acabar con Dawson.

Este show rojo, que se realiza en el Amalie Arena de Tampa, contará con la presencia de leyendas como 'Stone Cold' Steve Austin, Shawn Michaels, Hulk Hogan, Ric Flair y los miembros de DX, además de la luchadora Melina.

Rikishi, John Cena y D-Von Dudley aparecieron en Raw. (WWE)

► WWE RAW EN VIVO y EN DIRECTO: sigue ONLINE el 'Raw Reunion' con Stone Cold y Shawn Michaels vía FOX Sports 2



► Saltará con su caballo: hija menor del cofundador de Apple Steve Jobs competirá en los Juegos Panamericanos



► Aún está grave: boxeador se desvaneció en pleno veredicto de la pelea y quedó internado [VIDEO]



► Camino a los Panamericanos: la historia de Alonso Wong, el judoka peruano