Debido a problemas médicos que hasta el momento no se han dado a conocer, Roman Reigns no pudo estar presente el pasado domingo en TLC 2017. Incluso, el 'Emperador' tuvo que ser reemplazado por Kurt Angle en el equipo de The Shield para la lucha de mesas, escaleras y sillas.



En la actualidad, no se sabe exactamente cuánto tiempo necesitará Roman Reigns para recuperarse por completo. Es por eso que, al menos hasta el momento, no está confirmada su presencia para el esperado Survivor Series, a realizarse el 19 de noviembre.

Roman Reigns junto al equipo de Raw en Survivor Series 2016. (WWE) Roman Reigns junto al equipo de Raw en Survivor Series 2016. (WWE)

A pesar de esto, el portal Wrestling Observer aseguró que los directivos de la WWE están seguros de que podrán contar con Roman Reigns. Y eso no es todo: el excampeón mundial sería el capitán del equipo de Raw en la lucha 5 contra. 5 ante las superestrellas de SmackDown.

Hasta el momento, no se ha confirmado ninguno de los miembros del team Raw que sería liderado por Roman Reigns en Survivor Series. Mientras que en SmackDown solo está asegurada la presencia de Randy Orton.