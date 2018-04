The Shield ha sido uno de los grupos más exitosos en la WWE y, sin duda alguna, el más popular de los últimos años. Es por ello que muchos se emocionaron cuando este se reunió el año pasado, pero no fue por mucho tiempo.



Durante una entrevista a NBC Sports, Roman Reigns reveló por qué no funcionó. A pesar de la acogida del público, la salud de uno de sus miembros impidió que se pueda desarrollar la historia.



"Era algo que estaba fuera de nuestro control. Lo que más nos dolió fue perder a Dean Ambrose. No solo por la reunión de The Shield, sino porque él es la piedra angular de lo que hacemos. Aguantó más que todos nosotros en lo que a lesiones se refiere. Tardó más en caer y tomarse un tiempo libre que cualquier otro en el mismo periodo de tiempo", señaló el samoano.



Fue justamente pocas semanas después de la reunión que Dean Ambrose sufrió una rotura del tendón del tríceps de su brazo derecho. Esto fue en diciembre pasado y hasta el momento no ha podido pisar la WWE.



Sin embargo, cuando lo haga, es posible que The Shield siga en el pasado. Actualmente, Roman Reigns es el primer candidato al título de la WWE, mientras que Seth Rollins está en un segundo plano.