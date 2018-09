En el WWE RAW de Denver, Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins volvieron a a tener un combate como The Shield tras un año. El poderoso trío se impuso en la estelar de la velada ante Baron Corbin y The Authors of Pain.

A pesar de que en un primer momento Dean Ambrose fue tentado a traicionar a sus compañeros, el 'Lunático' no le hizo caso a Dolph Ziggler y respaldó al equipo. Así, con una 'lanza' de Roman Reigns, The Shield se llevó la victoria.



Y como parte del regreso de The Shield, la compañía reveló varias fotos jamas antes vistas. En ellas, se puede apreciar cómo era la preparación que tenían en los bastidores antes de cada lucha. Repasa las imágenes en la galería.