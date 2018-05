A pesar de que muchos de los actuales luchadores de la WWE querían llegar a esta empresa cuando estaban en el colegio, sus looks no eran dignos del ring. Los años sí que les dieron el impulso para convertirse en estrellas.



En esta galería, verás el antes y después de los luchadores más importantes de la WWE . Seth Rollins, Roman Reigns y las hermanas Bella son algunos.



¿Quién la pasó peor en la adolescencia? Mira las fotos y juzga por ti mismo. Para que veas que no fuiste el único que la pasó mal en el colegio.