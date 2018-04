Ronda Rousey siempre ha trabajado bajo presión, pero nada a comparación de los últimos meses. La expeleadora de UFC decidió probar suerte en la WWE , pero no ha sido nada fácil, en especial a solo días de WrestleMania 34.



Su entrenador lo reveló para las cámaras de TMZ. Según él, Ronda Rousey está sufriendo para manejar las expectativas de sus seguidores, quienes esperan verla hacer un papel en el ring de la WWE.



"'Rowdy' ha estado bajo presión antes, pero nada como ahora. Tiene que luchar frente a millones de personas porque en WrestleMania llega a todo el mundo. No está acostumbrada a eso", señaló 'Coach'.



El domingo 8 de abril, Ronda Rousey hará dupla con Kurt Angle para enfrentar a Triple H y Stephanie McMahon. Será la primera vez que pelee en el ring de la WWE.



Ronda Rousey peleó en la UFC por seis años, en los que participó en ocho eventos. Solo en dos de ellos no fue parte de la pelea estelar.