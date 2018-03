Ronda Rousey podrá tener amplia experiencia como peleadora, pero no es el mismo caso en su nueva faceta como luchadora. Es por ello que la WWE quiere darle muchas oportunidades para perfeccionar su técnica. Lamentablemente, la última de ellas no fue televisada.



Se trata de la pelea que tuvo con Dana Brook en Raw, justo después de que terminara la transmisión. La rubia sufrió a manos de al excampeona de UFC.



Ronda Rousey fue quien abrió el segmento, disfrutando de la simpatía de los fanáticos de la WWE. Sin embargo, fue interrumpida por Dana Brooke, quien la acusó de no poder trasladar su poderío al ring.



Ante ello, 'Rowdy' decidió atacarla. A pesar de que el golpe no fue tan fuerte, fue la caída lo que dañó a Dana Brooke. Después de ello, prefirió retirarse y no sufrir más llaves.



Ronda Rousey tiene planeado debutar oficialmente en la WWE el próximo 8 de abril, en WrestleMania 34. Lo hará al lado de Kurt Angle, con quien hará pareja en la pelea contra Stephanie McMahon y Triple H.