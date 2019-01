No dará la sorpresa: Chris Jericho aseguró que no estará en el Royal Rumble 2019

Chris Jericho acaba de dar un anuncio que no gustará a los fanáticos de la lucha libre. En su reciente podcast Talk is Jericho, la exsuperestrella de WWE habló su incorporación a All Elite Wrestling (AEW) y aseguró que no participará en el Royal Rumble 2019.

"No quiero más WWE. Todavía hay gente que me pregunta si estaré en Royal Rumble. Y les digo que no. No voy a aparecer en el evento del domingo. No voy a ser un participante sorpresa de la batalla real", señaló.

Sobre su reciente ingreso a AEW dijo que tiene muchas expectativas sobre este proyecto. "Tendré que trabajar muy duro para ayudar a construir esta compañía. Para eso, usaré mis 30 años de experiencia"

Jericho también reveló que recibió una gran oferta de Impact, pero que se decidió por AEW. Ahora están en busca de un contrato televisivo. "Tenemos dinero, talento y creatividad. Estoy seguro que pronto habrá un acuerdo con un canal de televisión. También vamos a incrementar el roster. Ya hemos empezado con grandes incorporaciones. Poco a poco, iremos soltando las novedades", concluyó.