Hace unos días la WWE confirmó que el WrestleMania 36 se realizará en el Performance Center de Orlando y sin público. Es una decisión que no tiene precedentes y que se tomó porque en Estados Unidos no se pueden realizar eventos deportivos debido al coronavirus.

Sasha Banks, una de las mejores luchadores de la última década, ha salido a expresarse sobre el tema. “Sinceramente, duele saber que nuestros fanáticos, quienes ahorran su dinero durante todo el año para ir a WretleMania, no podrá asistir a la edición de este año”, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“La idea de que un padre tenga que decirle a su hijo que no podrán ir me rompe el corazón. ¡Los fanáticos son quienes hacen la semana de WrestleMania! Ellos no están en los eventos (el Axxess, la Ceremonia del Salón de la Fama o NXT TakeOver) solo para verlos, nuestros seguidores son parte de los eventos”, agrega.

“Pero en estos momentos, el mundo es un lugar aterrador. Y la prioridad es la salud y seguridad de todos ustedes. Por lo que el 5 de abril haremos WrestleMania y vamos a hacer todo lo posible para armar un show digno de ustedes. Desearía que estén con nosotros, pero no será posible. Así que actuaré como si estuvieran, porque es lo que todos ustedes merecen, como los jefes que son”, concluyó.

