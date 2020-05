La serie documental ‘The Last Ride’, que narra la vida del legendario luchador The Undertaker, será estrenada el próximo domingo 10 de mayo en WWE Network. Los fanáticos podrán ver esta producción luego del evento Money in the Bank 2020.

El primer episodio se titulará ‘The Greatest Fear" (El mayor miedo) y se enfocará en la lucha que tuvo ‘Taker’ contra Roman Reigns en WrestleMania 33. Medios especializados y seguidores de la lucha libre especularon con que ese combate sería el último del ‘Enterrador’, luego de que este perdiera y dejara su sombrero y atuendo en medio del ring.

Sin embargo, el ‘Hombre muerto’ ha seguido luchando. Por ejemplo, venció a John Cena en WrestleMania 34, ha estado en los shows de WWE en territorio árabe y recientemente derrotó a AJ Styles en un ‘Boneyard Match’ en WrestleMania 36.

Es cierto, la carrera de ‘Taker’ ya está próxima a terminarse. Comenzó a pelear desde fines de la década de los 80 y cuando llegó a WWE, en los noventa, fue todo un éxito. Posee, de hecho, el mayor récord de victorias en la historia de WrestleMania: 25-2. Por todo esto, la empresa de Vince McMahon quiere homenajearlo y lo hará con esta serie.

