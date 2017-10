La noticia cayó como una bomba para los fanáticos de la WWE: Kurt Angle volverá a luchar en la empresa luego de once años. Así, el gerente general de RAW estará en TLC, reemplazando a Roman Reigns, quien enfermó y no podrá ser parte de la cartelera.



De esta manera, el 'Héroe Olímpico' será equipo con los integrantes de The Shield, Dean Ambrose y Seth Rollins. Justamente, los campeones de la marca roja comentaron sobre su nuevo compañero y de cómo afrontarán la lucha en desventaja contra The Miz, Cesaro, Sheamus, Braun Strowman y Kane.

"Me hubiese encantado que todos los de The Shield estemos juntos en un ring luego de tres años, pero Roman está fuera. Pero tenemos al 'Héroe Olímpico'. Tendrás que ponerte a trabajar, Kurt, porque entrarás en una zona de guerra en TLC", dijeron los integrantes del 'Escudo'.

Cabe señalar que también el 'Monstruo entre Hombres' opinó sobre el retorno del excampeón mundial. "Este domingo, te causaré tanto dolor que te arrepentirás de haber vuelto a pisar un ring de WWE, recalcó Strowman.