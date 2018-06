La lucha del Money in the Bank 2018 ya cuenta con sus ocho participantes, quienes pelearán por conseguir el ansiado maletín. Y a dos semanas del gran evento en Chicago, la WWE armó una lista de superestrellas que destacaron en este tipo de combates.

La WWE escogió a diez superestrellas que hicieron historia en los combates de Money in the Bank . Uno de los que más destacó fue Edge, quien ganó la primera edición del maletín y logró canjearlo de manera exitosa ante John Cena.

Otro luchador de WWE que sobresalió en Money in the Bank fue Seth Rollins. El 'Arquitecto' no solo marcó un hito al ganar el maletín, sino que será recordado por hacerlo efectivo en un WrestleMania. Conoce la lista completa en la galería.