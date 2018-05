¡Tiene el control! Nakamura derrotó a Styles y elegirá la estipulación de la pelea para Money in the Bank En el cierre del WWE SmackDown de Londres, Shinsuke Nakamura venció a AJ Styles con un 'Kinshasa'. Así, podrá elegir la estipulación del combate para Money in the Bank.

Styles y Nakamura lucharon por primera vez en SmackDown. (WWE)